Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Maarif Mahallesi 2001 Sokak'ta üzücü bir olay yaşandı. Belediye personeli olarak görev yapan 33 yaşındaki Ömer Faruk Yardımcı, evinin banyosunda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 4 çocuk babası Yardımcı, sabah saatlerinde yakınları tarafından banyoda hareketsiz bir şekilde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemede Yardımcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç adamın cenazesi, detaylı incelemeler için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve ölümün nedenini belirlemek üzere çalışmalara devam ediyor