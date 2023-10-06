Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem 11,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kahramanmaraş Valiliğince, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Onikişubat ilçemizde saat 18.23'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."