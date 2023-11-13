Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 06 – 13 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 83 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs ve hırsızlık olaylarına karışan 21 şahıs olmak üzere toplam 108 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, bunlardan 48 şahıs tutuklandı.

Ayrıca operasyonlar sırasında 119.97 gram metamfetamin, 2384 adet sentetik ecza, 21 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 98 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 30 araca ise abartılı egzozdan işlem yapıldı.

