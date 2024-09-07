Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 09.31'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Pazarcık olarak belirlendi ve sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremi hisseden vatandaşlar evlerini terk ederek açık alanlara çıktı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Pazarcık ilçemizde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum,” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarını sürdürdüğünü belirterek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” şeklinde bir açıklama yaptı.