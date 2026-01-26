📅 26 Ocak Pazartesi — Parçalı Bulutlu

Hafta başında hava parçalı bulutlu olacak.

🌡️ Sıcaklık: 2°C / 8°C

💨 Rüzgar: Hafif (2 km/sa)

Soğuk hava etkisini korurken gündüz saatlerinde bulutlar parçalanacak ve yağış beklenmiyor.

📅 27 Ocak Salı — Yağmurlu

Salı günü kentte yağmur etkili olacak.

🌡️ Sıcaklık: 3°C / 8°C

💨 Rüzgar: Orta (4 km/sa)

Karla karışık yağmur olasılığı yüksek; özellikle akşam saatlerinde yağışın şiddeti artabilir.

📅 28 Ocak Çarşamba — Karla Karışık Yağmurlu

Hafta ortasında yağışlar karla karışık yağmur şeklinde sürecek.

🌡️ Sıcaklık: 3°C / 5°C

💨 Rüzgar: Hafif (3 km/sa)

Kış şartları yeniden belirginleşirken, yüksek kesimlerde kar etkisini artırabilir.

📅 29 Ocak Perşembe — Parçalı Bulutlu

Perşembe günü hava parçalı bulutlu bir görünüme bürünecek.

🌡️ Sıcaklık: 0°C / 10°C

💨 Rüzgar: Orta (8 km/sa)

Nem %66–96 aralığında olacak. Yağış beklenmiyor ancak sabah ve gece saatlerinde don riski devam ediyor.

📅 30 Ocak Cuma — Yağmurlu

Haftanın son günü kar yerini yağmura bırakacak.

🌡️ Sıcaklık: 5°C / 7°C

💨 Rüzgar: Orta (4 km/sa)

Yağmurlu hava, ılık sayılabilecek sıcaklıklarla haftayı tamamlayacak.