📅 26 Ocak Pazartesi — Parçalı Bulutlu

Hafta başında hava parçalı bulutlu olacak.
🌡️ Sıcaklık: 2°C / 8°C
💨 Rüzgar: Hafif (2 km/sa)
Soğuk hava etkisini korurken gündüz saatlerinde bulutlar parçalanacak ve yağış beklenmiyor.

📅 27 Ocak Salı — Yağmurlu

Salı günü kentte yağmur etkili olacak.
🌡️ Sıcaklık: 3°C / 8°C
💨 Rüzgar: Orta (4 km/sa)
Karla karışık yağmur olasılığı yüksek; özellikle akşam saatlerinde yağışın şiddeti artabilir.

📅 28 Ocak Çarşamba — Karla Karışık Yağmurlu

Hafta ortasında yağışlar karla karışık yağmur şeklinde sürecek.
🌡️ Sıcaklık: 3°C / 5°C
💨 Rüzgar: Hafif (3 km/sa)
Kış şartları yeniden belirginleşirken, yüksek kesimlerde kar etkisini artırabilir.

📅 29 Ocak Perşembe — Parçalı Bulutlu

Perşembe günü hava parçalı bulutlu bir görünüme bürünecek.
🌡️ Sıcaklık: 0°C / 10°C
💨 Rüzgar: Orta (8 km/sa)
Nem %66–96 aralığında olacak. Yağış beklenmiyor ancak sabah ve gece saatlerinde don riski devam ediyor.

📅 30 Ocak Cuma — Yağmurlu

Haftanın son günü kar yerini yağmura bırakacak.
🌡️ Sıcaklık: 5°C / 7°C
💨 Rüzgar: Orta (4 km/sa)
Yağmurlu hava, ılık sayılabilecek sıcaklıklarla haftayı tamamlayacak.

