📅 26 Ocak Pazartesi — Parçalı Bulutlu
Hafta başında hava parçalı bulutlu olacak.
🌡️ Sıcaklık: 2°C / 8°C
💨 Rüzgar: Hafif (2 km/sa)
Soğuk hava etkisini korurken gündüz saatlerinde bulutlar parçalanacak ve yağış beklenmiyor.
📅 27 Ocak Salı — Yağmurlu
Salı günü kentte yağmur etkili olacak.
🌡️ Sıcaklık: 3°C / 8°C
💨 Rüzgar: Orta (4 km/sa)
Karla karışık yağmur olasılığı yüksek; özellikle akşam saatlerinde yağışın şiddeti artabilir.
📅 28 Ocak Çarşamba — Karla Karışık Yağmurlu
Hafta ortasında yağışlar karla karışık yağmur şeklinde sürecek.
🌡️ Sıcaklık: 3°C / 5°C
💨 Rüzgar: Hafif (3 km/sa)
Kış şartları yeniden belirginleşirken, yüksek kesimlerde kar etkisini artırabilir.
📅 29 Ocak Perşembe — Parçalı Bulutlu
Perşembe günü hava parçalı bulutlu bir görünüme bürünecek.
🌡️ Sıcaklık: 0°C / 10°C
💨 Rüzgar: Orta (8 km/sa)
Nem %66–96 aralığında olacak. Yağış beklenmiyor ancak sabah ve gece saatlerinde don riski devam ediyor.
📅 30 Ocak Cuma — Yağmurlu
Haftanın son günü kar yerini yağmura bırakacak.
🌡️ Sıcaklık: 5°C / 7°C
💨 Rüzgar: Orta (4 km/sa)
Yağmurlu hava, ılık sayılabilecek sıcaklıklarla haftayı tamamlayacak.