Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve ilaç ile kimya sektörlerinde de kullanılan Maraş biberi, hasat sürecinin ardından kurutulmaya bırakılıyor.

Tarımda modern yöntemlerin kullanılmasıyla tarlalarda hem makinelerle hem de elle tek tek toplanan biberler, sergilerde kurutulduktan sonra kentteki fabrikalarda işlenerek sofraları süslüyor.

Kahramanmaraş, Türkiye’nin biber üretiminin %13.10’unu karşılıyor.

Pazarcık, Narlı ve Türkoğlu ilçelerinin birçok köyünde 25 bin dekarda yetiştirilen acı Maraş biberinden 50 bin ton yaş biber elde edildi.

Fabrikalara gönderilen bu biberlerden, belirli işlemlerden geçtikten sonra 12 bin 500 ton baharatlık pul (yaprak) biber elde edildi.

Tescilli Maraş biberi, aroması, rengi ve farklı tadıyla sofralarda yerini almaya başladı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'dan sonra kurutmalık ve baharatlık biber üretiminde üçüncü sırada yer alan Kahramanmaraş’ın biber üretimi, Tarım İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından destekleniyor.

Binlerce çiftçinin bereketli topraklarda biber ekimi yaptığı kentte, çevre illerden gelen tarım işçileri de istihdama katkı sağlıyor.

Maraş biberinin endüstriyel üretim amacıyla ekiminin 1940’lı yıllara dayandığı bilinmektedir.

84 yıldır bilinçli ve devlet destekli olarak üretilen Maraş biberinin %50’si ihracata giderken, geri kalan kısmı Türkiye’nin tüm illerine pazarlanıyor.