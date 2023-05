KMTSO'da akşam yemeğiyle birlikte düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, önceki dönem pandemiye rağmen yapmaya çalıştıkları bu zirvede çok güzel günler yaşadıklarını ve iyi yollar kat ettiklerini hatırlatarak, "Dün Avrupa'dan çuvallarla para ödeyip aldığımız makinaları artık Türkiye'de biz yapıyoruz. Bunun bir kısmını da Kahramanmaraş'ta ki arkadaşlarımız burada gördüğü aksaklıkları gidererek yapıyor." dedi.

Bugün bir dönemin sonunda teşekkür için bu zirvede misafirlerini ağırladıklarını belirten Balcıoğlu, "4 yıla aşkın süredir bize sahadan doğru bilgileri günü gününe aktaran ve çözüm arayışında kendi sektörlerine öncülük eden ve bu çözüm için yola çıkmamızda bize destek olan meclis üyeleri ve meslek komitesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde zoom ile başladığımız toplantılardan bu döneme yaklaşık 107-108 problem bize aktarıldı. Her sektörün benzer problemleri olduğu için bu rakam az görünebilir. Biz bu problemleri gerek odalar birliği, gerek milletvekillerimize gerekse de bakanlarımıza bildirdiğimizde milletvekillerimiz de bizleri hiç yalnız bırakmadı. Bu problemlerinde yüzde 78'i sizlerin istediği şekilde çözüldü. Diğerleri reddedilmedi buna yeni bir torba yasayı bekliyoruz. İnşallah onlarda en kısa zamanda çözüme kavuşacak." dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un özellikle pandemi sürecinde gelen kısıtlamalarda üretimin durmaması adına sağladığı kolaylıklardan dolayı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün ise oda ile işbirliği içerisinde çalışmalarda desteğini esirgememesinden dolayı özellikle teşekkür eden Balcıoğlu, "Bu isimlerin hepsinin Kahramanmaraş adına yaptığımız çalışmalarda çok önemli destekleri var. Yine Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in aynı şekilde milletvekillerimize ileteceğimiz konular için bizlere kısa süre içerisinde görüşme organize eden AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel'in emeği çok. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Tekstil mühendisliği alanında çalışmalar yapan ve programın onur konuğu olan Prof. Dr. Bülent Özipek ise tekstil alanının özellikle Kahramanmaraş'tan yapılan başarılarla gurur duyulan önemli bir sektör olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Mehmet Balcı Bey yıllar önce buraya geldiğimizde ilk girişimlerini yapmışlardı, kendisine Allah rahmet eylesin, ilk fabrikasını kurmuştu ve o fabrikada yapmış olduğu doğru seçimlerle sanayinin gelişmesinde öncü oldu. Çünkü tekstilde başarının gelişmesinde genelde öncü olan kişiler takip edilir. Bugünde sektör gerçekten üstün başarılarla devam ediyor. Şu an Türkiye'nin ürettiği ürünü satamadığı ülke Dünya'da yok. Bu gerçekten çok büyük bir başarı, rekabette kalite ortaya çıkar. Eğer siz kaliteli üretim yapabilirseniz ürün satabilirsiniz. Bu noktada Kahramanmaraş tekstil sanayi de öncü konumdadır."

Sektörün uluslararası düzeyde rekabeti yakalamış ve her gün yeni bir yapılanmayla dönüştüğünün altını çizen Özipek, "Bir öğretim üyesi olarak da bu gelişimi gururla söylüyorum. Tekstil dediğimizde sadece kumaş, ip, ev tekstili değil artık bu sektör tıp, çevre, ambalaj, giysi ve ötesinde inşaat, metal malzeme sektörü gibi her alanda metalin yerini alabilecek nitelikte ürünlerle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu sektör her alanda ürünleriyle karşınızda olacak. Sektördeki bu büyük gelişmeler karşımıza çıkıyor. 70'li yıllarda yapılan yatırımlar 80'li yıllarda ihracata, 90'lı yıllarda ise rekabete girmiş ve bugün Ar-ge merkezleriyle önemli başarılar elde ediliyor. Döngüsel ekonomide artık atık diye bir şey yok. Atık tekstil malzemelerinin yeniden kullanımı esas olmalıdır. Bunun da nasıl değerlendirileceği üzerine fikirler geliştirilmeli, emniyet bakımından da güçlendirilmelidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yönetim kurulu, meslek komitesi üyelerine plaket takdimleri, misafirlere de hediyeleri takdim edildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yönetim kurulu ve meslek komitesi üyelerinin katıldığı toplantı hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.