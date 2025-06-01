Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, 26 yaşındaki işçi Feridun Karaoğlan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, inşaatın 7’nci katında çalışan Feridun Karaoğlan, dengesini kaybederek yüksekten zemine düştü. Talihsiz işçinin düştüğünü gören mesai arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.