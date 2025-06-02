Kahramanmaraş’ta yürekleri ısıtan tarihi bir buluşmaya tanıklık edildi. Aradan geçen tam 73 yılın ardından, Kore Savaşı’na birlikte katılan iki kahraman gazi, Osman Arıkmert (93) ve Kadir Çolak, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Buluşma, duygu dolu anlara sahne oldu.

Bu anlamlı kavuşmanın mimarı ise, Kahramanmaraşlı Ahmet Buğday oldu. Dedesi Osman Arıkmert’in yıllardır görmediği silah arkadaşı Kadir Çolak’ı bulmak için çabalayan Buğday, aylar süren araştırmaların ardından iki gaziyi bir araya getirmeyi başardı.

Birbirlerini gördükleri anda gözyaşlarına hakim olamayan iki gazi, yılların özlemiyle kucaklaştı. Gözleri dolu dolu olan Osman Arıkmert, “Onca yıl geçti ama kardeşliğimiz hiç bitmedi. O günlerin yükünü omuz omuza taşıdık,” derken, Kadir Çolak da “Beni tekrar gençliğime götürdün Osman. O savaşta kaybettiklerimiz, dualarımızda hep birlikteydi. Seni yeniden görmek büyük bir nimet,” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Kore Savaşı’nda Türk askerinin gösterdiği kahramanlıkla tüm dünyaya örnek olduğunu bir kez daha hatırlatan bu buluşma, sadece iki eski dostun değil; aynı zamanda bir milletin vefa ve minnet duygularının yeniden canlandığı özel bir anı oldu.

Yıllara meydan okuyan bu dostluk, hafızalardan silinmeyecek bir iz bıraktı.