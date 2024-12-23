Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 16 Aralık - 23 Aralık 2024 tarihleri arasında yürütülen operasyonel faaliyetlerde, toplam 93 kişiyi yakaladı. Bu operasyonlar, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 76 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 14 şahıs, adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemler neticesinde 66 şahsın tutuklandığı bildirildi.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen maddeler arasında 67,47 gram metamfetamin, 1,34 gram esrar, 21,94 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2649 adet sentetik ecza, 11 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet kurusıkı tabanca yer aldı.

Ayrıca, trafik ekipleri, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan 55 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 31 araca abartı egzoz kullanmaktan ve 228 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yaptı.