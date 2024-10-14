Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 07 Ekim - 14 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler neticesinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan toplam 72 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 16 şahıs yakalanmış; toplamda 95 kişi adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte 56 şahıs tutuklandı.
Operasyonlar sırasında; 77,79 gram Metamfetamin, 29,16 gram esrar, 259,8 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 3309 adet sentetik ecza, 23 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Trafik ekipleri ise, yüksek sesle müzik dinleyen 127 araca, abartı egzoz kullanan 79 araca ve sürücü belgesiz araç kullanan 559 şahsa işlem yapıldı.

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Editör: Yunus Firdevsoğlu