Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, kadın emeğinin görünür kılındığı anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Bir yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırlanan el işi ürünler, sergi alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, etkinlik yoğun ilgi gördü.

ADEM çatısı altında eğitim alan kursiyerler; aşçılık, el sanatları ve geleneksel dokuma gibi farklı alanlarda aldıkları eğitimleri somut ürünlere dönüştürme fırsatı buldu. Sergide yer alan çalışmalar, kadınların hem mesleki hem de sanatsal becerilerde ne denli yol kat ettiğini gözler önüne serdi.

Kursiyerler, aldıkları eğitimlerin kendilerine yeni bir bakış açısı kazandırdığını, özgüvenlerini artırdığını ve aile bütçelerine katkı sağlama noktasında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Aşçılık kursuna katılan kadınlar ise mutfak alanında edindikleri bilgi ve deneyimlerle mesleki anlamda kendilerini geliştirdiklerini belirterek, benzer imkânlardan faydalanmak isteyen tüm kadınlara kursları tavsiye etti.

El sanatları ve dokuma alanında üretilen ürünler de hem geleneksel kültürün yaşatılması hem de modern tasarımlarla buluşturulması açısından dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, serginin sadece bir yıl sonu etkinliği olmadığını, aynı zamanda kadınların sosyal hayata katılımını güçlendiren önemli bir adım olduğunu vurguladı. Aytemür, kadınların devletin desteğini yanlarında hissetmelerinin ve üretim sürecine aktif olarak katılmalarının toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yıl sonu sergisi, kadınların emeklerinin takdir edilmesi, yeteneklerinin sergilenmesi ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi açısından anlamlı bir organizasyon olarak hafızalarda yer aldı.