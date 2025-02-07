KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta iki gün sürecek "Afetler ve Buhranlar Anında Alimlerin Sorumlulukları" konulu panel başladı.

Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde Yunus Emre Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından toparlanma sürecinde yapılan çalışmaları anlattı.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde kentin yapı stokunun yüzde 25'inin ağır ve orta hasar aldığını hatırlatan Ünlüer, şunları kaydetti:

"Konut olarak kullandığımız 111 bin evimiz kullanılamaz hale gelmişti. İş yerlerimizin, ofislerimizin yine yüzde 25'ni kaybetmiştik. Devlet ve özel sektör diye ayırdığımız zaman devletin 2000'lerden başlayarak bir politika değiştirdiğini görüyoruz. Depremle alakalı farkındalığı insanlarımızda da çok ciddi şekilde oluşturmamız lazım. Depremin ardından Kahramanmaraş'ta 74 yeni köy kurduk. İnanmayan varsa çıksın araziye dolaşsın, biz bunları saklayamayız ki.



Hak sahiplerimize 34 bin kalıcı konutu şu anda teslim ettik. İnanmayan varsa çıksın saysın, hepsi ortada, saklı gizli olacak bir şey yok ama hala bir tereddüt var. Dün akşam Ebrar Siteleri'ndeydik, burası maalesef 1400 canımızı kaybettiğimiz yer. Geçtiğimiz yıl ateş yakılan, anma yapılan yerde bugün konutların tamamı bitmiş ve içine girilecek duruma gelmiş. Şimdi devletimizin refleksi bu halde."

- "Bu kadar zorluğun altından ancak çok güçlü devlet ayağa kalkabilir"



Ünlüer, depremin izlerinin 2025 yılında tamamen silineceğini ifade ederek, "Kahramanmaraş'ta 1999 depreminde olduğu gibi sadece ev yapmıyoruz, şehirleri inşa ediyoruz, yeni şehirler kuruyoruz. Devletteki en büyük dönüşüm bu. Bu kadar çok yapının, zorluğun altından ancak çok güçlü devlet ayağa kalkabilir. Dün 3 bakanımızla birlikte gezdik ve insanlarımız 'Neden şu yok, bu yok?' demediler ve hepsi teşekkür etti, 'Allah razı olsun, iyi ki geldiniz.' dediler. Biz bunun rahatlığını yaşıyoruz. 2025 yılı sonunda da emin olun bu şehri ayağa kaldırmış ve yeni Kahramanmaraş'ı inşa etmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da alimlerin, zorlu süreçlerde topluma manevi, ahlaki ve sosyal açıdan önderlik yapan sorumluluklar üstlendiklerini söyledi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise depremde yakınlarını kaybeden kişilere manevi destek verilmesinin öneminden bahsetti.

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kahramanmaraş ve Hatay'a geldiğinde üzüldüğünü, afetin ikinci yıl dönümünde ise toparlanma sürecinin olumlu etkilerini gördüğünde sevindiğini anlattı.

Programa, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş ile ilgililer katıldı.

Deprem bölgesinden 7 ilden alimin katıldığı buluşma, iki gün boyunca değerlendirme toplantılarıyla devam edecek.