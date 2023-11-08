6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden olan Türkoğlu ilçesinde 1180 bina yıkıldı, 957 kişi hayatını kaybetti.

İlçede barınma sorununun çözümüne yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 5 mahallede konteyner kent kurulurken, kırsal mahallelere de 1816 konteyner yerleştirildi.

Yaklaşık 2 bin depremzedenin kaldığı Türkiye-Azerbaycan Geçici Barınma Merkezi'nde barınan afetzede kadınlar, kış koşullarının ağır geçtiği ilçede, imece usulü ile bir araya gelerek, yufka, salça,

turşu ve erişte, cevizli sucuk, kurutulmuş patlıcan, biber gibi kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

