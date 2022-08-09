Onikişubat ilçesi ne bağlı Önsen Mahallesinde saat 19. 20 sıralarında B.Ö (22) kendi evlerinin damına çıkarak maket bıçağı intihar girişiminde bulunduğu esnada yanına gelen babası M.Ö.(51), annesi H.Ö.(K45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T,Ö ( 11)’ye babasına ait tabancayla ateş etmesinin ardından kendi kafasına ateş etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede H.Ö.,H.F.Ö, T. Ö ve B.Ö’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan baba M.Ö ise, kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.