Proje kapsamında, personeller, akşam yemeği sonrası vatandaşların evlerini ziyaret ederek sıcak sohbetler gerçekleştiriyor.

Her hafta farklı bir tema ile yürütülen hane ziyaretleri, Kahramanmaraş’ın 11 ilçesinde eş zamanlı olarak çarşamba ve cuma günleri yapılıyor.

Ziyaretlerde belirlenen temaya yönelik sohbetler yapılırken, ailelerin ihtiyaçları da değerlendiriliyor.

Aile Ocağı Projesi, sosyal hizmetlerin bireylere ve ailelere daha fazla nitelik kazandırmasını sağlamayı, yardımların ve desteklerin yerinde kullanılmasını temin etmeyi, ailelerin psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik yaşam düzeylerini yükseltmeyi hedefliyor.