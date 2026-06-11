Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar tarafından fark edilen çuval içerisinde hareketsiz halde bir eşek olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede eşeğin öldüğünü tespit etti.

Olay, çevrede yaşayan vatandaşlar ve hayvanseverler tarafından üzüntü ve tepkiyle karşılandı. Bölgedeki görüntülerin ardından olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.