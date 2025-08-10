Araçlardan birinin yol kenarındaki direğe çarpması sonucu ağır hasar aldığı, yaralıların olduğu belirtildi.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı sürücüyü titiz bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.