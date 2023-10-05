2023-2024 futbol sezonu Kahramanmaraş Amatör Küme müsabakaları hafta sonu oynanacak olan U-14 kategorisi maçlarıyla başlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler kent futbolunu da olumsuz etkiledi. Depremzede vatandaşlar için sahalara kurulan çadırlar, zeminleri tahrip etti.

Kentteki spor tesislerinin depremzedelerin hizmetine sunulması ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla geçtiğimiz sezon liglere ara verilmişti.

Depremlerin ardından hayatın normal akışına dönmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği Kahramanmaraş’ta 2023-2024 sezonunda yerel amatör ligler ve alt yaş kategorilerindeki maçlar için hazırlıklar sürüyor.

Bu heyecan verici gelişmeyle Kahramanmaraş’ta spor alanın yeniden canlanması bekleniyor.

genç sporcuların bir an önce sahayla buluşmak istediğini belirten amatör spor kulüpleri federasyonu başkanı ekrem Karaoğlan, müsabakaların 7-8 ekim tarihinde uygun olan sahalarda başlayacağını dile getirdi.