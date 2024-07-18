Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan iki şahıs yakalandı.

Emniyet ekipleri, çocuğun cinsel istismarı suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan E.Ö. isimli şahsı başarılı bir operasyonla yakaladı. E.Ö. adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.Ü. isimli şahıs da Hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan, titiz çalışmalar sonucunda yakalanarak adli mercilere sevk edildi. E.Ü. de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Yasa dışı faaliyetlere karışan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi, halkın güvenliğini sağlama adına büyük önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)