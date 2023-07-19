Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Hatice Uyduran'dan haber alamayan yakınları, 17 Temmuz Pazartesi günü öğle saatlerinde durumu hemen jandarmaya bildirdi. Endişe verici durumu üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, yaşlı kadını bulmak için hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarına, özel eğitimli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de kadavra köpekleriyle destek verdi.

KÖPEKLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yoğun ve titiz bir çalışma sonucunda, Hatice Uyduran'ın evine yakın bir mesafede, mısır tarlasının içinde kadavra köpeklerinin tepki verdiği bir noktada yaşlı kadının cesedi bulundu. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Uyduran'ın kaybolduğu gün hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülürken, yaşlı kadının cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili olarak devam eden soruşturma, detaylı bir şekilde yürütülüyor. Yetkililer, kadının ölüm nedenini belirlemek ve olayın tamamını aydınlatmak için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Ailesi ve yakınları yaşanan üzücü olayla derin bir acı içinde, yetkililer ise kesin sonuçlar elde etmek adına titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.