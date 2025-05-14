Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Genç Sâda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi olan Dulkadiroğlu Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Yiğit Karaokur’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle manevi bir atmosfer oluştu.

Açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 12 yıldır düzenlenen yarışmaların önemine değinerek Arapçanın sadece bir iletişim aracı değil, İslam’ın temel kaynaklarına erişimde köprü niteliği taşıdığını belirtti.

Baydur, “Özellikle İmam Hatiplerde Arapçanın iyi öğrenilmesi, hem dinî hem kültürel açıdan büyük değer taşımaktadır. Ana dilimizin yanında birkaç yabancı dil daha öğrenmek artık bir gerekliliktir,” ifadelerini kullandı.

İŞTE DERECEYE GİREN OKULLAR VE ÖĞRENCİLER

İHL BİLGİ KATEGORİSİ

1.’lik: Dulkadiroğlu Hoca Ahmet Yesevi AİHL – 110 puan

2.’lik: Onikişubat İklime Hatun Kız AİHL – 100 puan

3.’lük: Elbistan Şehit Abdullah Olçok Kız AİHL – 60 puan

4.’lük: Andırın Şehit Numan Öksüz AİHL – 60 puan

İŞTE DERECEYE GİREN OKULLAR VE ÖĞRENCİLER

İHL BİLGİ KATEGORİSİ

1.’lik: Dulkadiroğlu Hoca Ahmet Yesevi AİHL – 110 puan

2.’lik: Onikişubat İklime Hatun Kız AİHL – 100 puan

3.’lük: Elbistan Şehit Abdullah Olçok Kız AİHL – 60 puan

4.’lük: Andırın Şehit Numan Öksüz AİHL – 60 puan

İHO HİKÂYE CANLANDIRMA KATEGORİSİ

1.’lik: Dulkadiroğlu Sandal Hoca İHO – 87,4 puan

2.’lik: Onikişubat 15 Temmuz Şehitler İHO – 85,8 puan

3.’lük: Onikişubat Kervan Pastanesi Turgut Pekel İHO – 79 pua

4.’lük: Onikişubat Akşemsettin Kız AİHL – 76,2 puanİHO

ARAPÇA ÇOCUK ŞARKILARI KATEGORİSİ

1.’lik: Dulkadiroğlu Sandal Hoca İHO – 91 puan

2.’lik: Onikişubat Şehit Osman Açıkgöz İHO – 86 puan

3.’lük: Şehit Abdullah Olçok Kız AİHL – 84,6 puan

4.’lük: Döngele Şehit Çam İHO – 80,4 puan

AKADEMİSYENLERDEN OLUŞAN SEÇKİN JÜRİ HEYETİ

Yarışmaların değerlendirme kurulunda KSÜ İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Abay, Prof. Dr. Faruk Çiftçi, Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan, Doç. Dr. Abdul Bade Al Nurbani ile KİÜ İslami İlimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Ersönmez görev aldı.

Program sonunda, organizasyona ev sahipliği yapan 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’na, koordinasyonu sağlayan Turgut Pekel İHO’ya, katkı sunan jüri üyelerine, öğretmenlere, yöneticilere, öğrenciler ve Önder İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanına teşekkür edildi.