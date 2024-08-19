Özellikle barajlardaki doluluk oranları, şehirde yaşayan vatandaşların dikkatini çekti.

Su seviyelerinin düşmesi, bölgedeki tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyaçlarını karşılamada zorluklar yaşanabileceği endişesini doğurdu.

Meteoroloji verilerine göre, Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Bu durum, barajlardaki su seviyelerinin daha da düşmesine yol açabilir. Yetkililer, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyararak, özellikle tarımsal sulamada dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Barajlardaki su seviyesinin düşmesi, hem tarımsal üretimi hem de günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, su kaynaklarının daha dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Ceyhan Nehri Havzaları'ndan beslenen 8 barajın su seviyeleri güncellendi. İşte bölgedeki barajların mevcut doluluk oranları;

Menzelet Barajı:

Menzelet Barajı’nın doluluk oranı şu anda %63,22 olarak ölçülüyor.

Sır Barajı:

Sır Barajı’nın doluluk oranı %34,32 seviyesinde bulunuyor.

Kartalkaya Barajı:

Kartalkaya Barajı’nın doluluk oranı %91,96 ile en yüksek seviyede.

Kılavuzlu Barajı:

Kılavuzlu Barajı’nın doluluk oranı %83,03 olarak kaydedildi.

Adatepe Barajı:

Adatepe Barajı’nın doluluk oranı %63,45 olarak ölçülüyor.

Ayvalı Barajı:

Ayvalı Barajı’nın doluluk oranı %13,98 ile oldukça düşük seviyede.

Kandil HES Barajı:

Kandil HES Barajı’nın doluluk oranı %52,27.

Sarugüzel HES Barajı:

Sarugüzel HES Barajı’nın doluluk oranı ise %80,01 olarak belirlendi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu