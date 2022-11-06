Yurt genelinde yağış azlığı nedeniyle barajlarda su seviyesi kritik düzeye düşerken, Kahramanmaraş’ta, Kartalkaya ve Ayvalı Barajının haricindeki barajlardaki su seviyesi normalin üzerinde.

Kahramanmaraş’ta, Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği barajlarda geçen yıla oranla artış gözlendi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Kahramanmaraş’ta bugün itibariyle barajlarda su seviyesi şöyle; Menzelet yüzde 65, Sır Barajı yüzde 62, Ayvalı yüzde 13, Kartalkaya yüzde 11, Kılavuzlu yüzde 97, Sarıgüzel yüzde 85, Kandil yüzde 64, Adatepe yüzde 65. Oldu.