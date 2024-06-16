Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı akşamı Trabzon caddesinde alışveriş yoğunluğu görüldü.

Kahramanmaraş’ta Asrın felaketinin ikinci Kurban bayramında Bayram Alışverişi Yapmak İsteyen Vatandaşlar Çarşıya Akın Etti.

Çarsıda insan yoğunluğu yaşanırken, alışveriş mağazaları da hareketlendi.

Kurulan tezgahlarda şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu.

Vatandaşlar Bayram ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yaptıklarını dile getirirken, esnaflar ise bayram öncesi Çarşı’nın hareketlendiğini ve şu an satışlardan memnun olduklarını ifade ettiler.