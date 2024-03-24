Kahramanmaraş’ta betin mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde, Pazarcık ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir beton mikseri devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Sürücü Metin Kızılyel'in kullandığı 27 UM 909 plakalı dorse ve 42 CBZ 75 plakalı çekici ile seyir halinde olan beton mikseri,

Gaziantep istikametine gitmek üzere kavşaktan dönüş yaparken direksiyon kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu.