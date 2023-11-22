Kahramanmaraş’ta Çıkması Muhtemel Toplumsal Olaylara Müdahale Kapsamında Hazırlanan Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Önleme Ve Müdahale İle Grev Ve Lokavt Önlemler Planlarının Uygulamasını Sağlamak, Kamu Düzeninin Bozulabileceği Her Türlü Toplumsal Olaylarda Görev Alan Polis Ekipleri Tarafından Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Olaylara Müdahale Usulü İle Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları Tatbikatı Yapıldı.

Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesinde Düzenlenen Tatbikatta Yapılan Birinci Senaryo Gereği Kanuna Aykırı Olarak Yol Kapatarak Eylem Yapan Bir Grup Oluşturularak, Güvenlik Şube Müdürlüğü Personeli Tarafından Grubun Sözcüsü İle Eylemin Sona Ermesi İçin Müzakere Yapılıp, Müzakere Sonucunda Grubun Eylemine Devam Etmesi Üzerine Gerekli Anonslar Yapıldıktan Sonra Gruba Müdahale Edilerek Eylemciler Gözaltına Alındı.

Tatbikat Esnasında Yapılan İkinci Senaryo Gereği Kanuna Aykırı Olarak Yol Kapatarak Eylem Yapan Grubun Sözcüsü İle Güvenlik Şube Müdürlüğü Personeli Arasında Eylemin Sona Ermesi İçin Müzakere Yapılıp, Müzakere Sonucunda Grubun Eylemine Devam Etmesi Üzerine Gerekli Anonslar Yapılmasının Ardından, Grup; Yürüyüşlerine Güvenlik Güçlerine Taş Ve Molotof Kokteyli Atarak Devam Etmesi Üzerine Gruba Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (Toma) Ve Çevik Kuvvet Personeli Tarafından Tazyikli Su Ve Biber Gazlı Müdahale Yapılarak Eylemcilerin Dağıtılıp Gözaltına Alınması Sağlandı.