Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi, Sütçü İmam Mahallesi'nde iddiaya göre bir araç, üzerinde bir ailenin bulunduğu motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne ve bebeğin yaralandığı kazada, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.