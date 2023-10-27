Kahramanmaraş'ta bir şahıs, caddeden geçen otomobillerin önüne atlayarak sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlara zarar vererek trafikte tehlikeye neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Mustafa Or Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobillerin önüne atlayan kimliği belirsiz bir şahıs, üzerinden çıkardığı elbiseyle yoldan geçen araçlara saldırdı. Sürücülere zor anlar yaşatan ve akli dengesi bozuk olduğu düşünülen şahsı, çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan şahsı gözaltına aldı.