Dermatoloji, kök hücre tedavileri ve estetik alanlarında uzmanlaşmış Regen Cell Bio kliniği,“Luxury Wellbeing” konseptiyle Kahramanmaraş’ta düzenlenen görkemli bir açılış töreniyle hizmete girdi.

Açılışa, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Uluslararası Kök Hücre Uygulamaları Derneği (ISSCA) Başkanı Dr. Salih Yıldırım, Dr. Maritza Novas, Dr. Melih Can Sezgiç ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’de ilk kez bu konseptle hizmet verecek olan klinik, hem sağlık hem de güzellik alanlarında çığır açmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Perihan Öztürk liderliğinde hayata geçirilen klinik dermatolojiden ortopediye, plastik cerrahiden nörolojiye kadar birçok alanda kök hücre tedavisi sunacak

Açılışa katılan davetliler duygu ve düşüncelerini Aksu Haber aracılığıyla paylaştı.