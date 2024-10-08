Kahramanmaraş'ta mide bulandıran bir olay yaşandı.

Andırın ilçesinde bağlı Kızık köyünde yaşayan Ramazan G. ile akrabası olan Gülsüm A. arasında, evin yakınlarında bulunan zeytin bahçesinden dolayı husumet bulunuyordu.

Ramazan G., bahçenin kendisine ait olduğunu iddia ederek, Gülsüm A. ve yakınlarının bahçeye girmesine engel oluyordu.

Ramazan G. ile Gülsüm A. ailesi arasında zaman zaman tartışma yaşanıp, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP KADINA SALDIRDI

Olay günü Gülsüm A., yanına oğlu Yusuf A., komşuları Hava A., Fatma K. ve Fatma U.'yu alarak zeytin bahçesine zeytin toplamaya gitti.

Bir süre sonra kadınların yanına gelen Ramazan G., zeytin bahçesinden çıkmalarını istedi. Konuşma tartışmaya dönünce Ramazan G., bir anda gömleğini ve pantolonunu çıkararak hakaretler edip, Gülsüm A.'ya saldırmaya başladı.

O ANLARI KAYDA ALDI

Neye uğradığını şaşıran kadınlar önce şok yaşarken Ramazan G.'yi olay yerinde Yusuf A. tutarak engellemeye çalıştı.

Gülsüm A. ise elindeki sopayla, üzerine gelen Ramazan G.'yi uzaklaştırmaya çalıştı.

Tüm bu anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadınlar, jandarmaya giderek Ramazan G.'den şikayetçi oldu.

"BİR ANDA SOYUNUP ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Gülsüm A., eşini 6 Şubat depreminde kaybettiğini belirterek, "Biz zeytin topluyorduk. İnsan gibi geldi 'kolay gelsin' dedi. Sonra birden soyunmaya başladı. 'Çıkın gidin buradan' dedi. 'Gitmem bu ağaçları ben diktim' dedim. Burayı zorbalıkla almak istedi. Ne olduğunu anlamadık, bir anda üzerini çıkarıp attı üzerimize yürüdü.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Oğlum araya girdi, 'dur anne' dedi. Sonra diğer kadınlara başladı. 6 Şubat depreminde eşim vefat etti. Ondan sonra başladı gitgide ilerletiyor.

Evimizin dibine kadar hayvan ahırı yaptı. Dışarı çıkarmıyor bizi, benim can güvenliğim yok. Yalnız yaşıyorum. Soyunarak bu şekilde yapan erkek var mı hiç? Görülmüş duyulmuş şey mi bu" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hava Arslantaş, Fatma Karalı ve Fatma Uçar da olay anında Ramazan G.'nin kendilerine hakaretler ettiğini, soyunarak üzerlerine yürüdüğünü söyleyerek Ramazan G.'den şikayetçi oldular.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı