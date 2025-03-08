Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında düzenlenen iftar programları, yoğun katılımla gerçekleşmeye devam ediyor.

“İlçemde İftar Var” programı kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül'ün katılımıyla iftar programları daha da renklendi.

Vatandaşlarla bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiler.