Belediye Başkanları Ve Belediye Meclis Üyeleri, şehirde yaşanan sorunların çözümü için ortak hareket etmenin önemini vurguladı. Büyükşehir Belediye Meclisi, farklı siyasi görüşlere sahip üyelerden oluşmasına rağmen, şehrin kalkınması ve vatandaşların refahı için ortak bir paydada buluşmayı sürdürüyor. Alınan kararlar ve yürütülen projeler, bu işbirliğinin somut örnekleri olarak öne çıkıyor.

Türkiye Belediyeler Birliğinde Kahramanmaraş’ı temsil edecek üyelerin seçimlerinde de birlik ve beraberliklerini sürdüren belediye başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri, seçim sürecinde uyumlu bir şekilde hareket ederek, hem şehre hem de ülke genelindeki belediyelere örnek teşkil ediyor. Seçimlerde verilen birlik ve beraberlik mesajları, belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin ortak hedefler doğrultusunda çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkez ve ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin bu tutumu, şehirdeki sorunların çözümünde önemli bir rol oynuyor. Ulaşım, altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal hizmetler gibi pek çok alanda yapılan çalışmalar, meclis üyelerinin ortak çabaları sayesinde hızla ilerliyor. Bu işbirliği, aynı zamanda şehrin geleceğine dair umutları da artırıyor.

Kahramanmaraş merkez ve ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri Başkan Görgel ile birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini ve şehrin kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler. Belediye başkanları ve Meclis üyeleri, vatandaşların beklentilerine en iyi şekilde cevap vermek ve şehirdeki yaşam kalitesini artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Bu birlik ve beraberlik ruhu, Kahramanmaraş’ın daha yaşanabilir, modern ve gelişmiş bir şehir olma yolunda attığı adımları güçlendiriyor. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin uyumlu çalışmaları, şehrin tüm kesimlerinde takdirle karşılanıyor ve örnek bir model oluşturuyor.