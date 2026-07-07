Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre Kahramanmaraş'ta yeni hafta yağışla başlayacak, ardından ise etkisini artıran sıcak hava dalgası kentte hissedilecek. Özellikle hafta sonuna doğru termometrelerin 38 dereceyi göstermesi beklenirken, uzmanlar vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Salı Günü Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

7 Temmuz Salı günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 35 derece olacak. Nem oranının yüzde 92'ye kadar çıkmasıyla birlikte bunaltıcı bir hava etkili olacak.

Çarşambadan İtibaren Güneş Yüzünü Gösterecek

8 Temmuz Çarşamba günü yağışın yerini parçalı bulutlu bir gökyüzü alacak. Günün en yüksek sıcaklığı 33 derece olarak tahmin edilirken, rüzgarın saatte yaklaşık 16 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Perşembe ve Cuma Sıcak Hava Etkisini Sürdürecek

9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Gün içerisinde sıcaklık 33 derece seviyelerinde seyredecek. Nem oranının zaman zaman yüzde 93'e ulaşması nedeniyle hissedilen sıcaklık daha yüksek olacak.

Hafta Sonunda Termometreler 38 Dereceyi Gösterecek

Meteoroloji verilerine göre 11 Temmuz Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta sıcak hava zirve yapacak. En yüksek sıcaklığın 38 dereceye ulaşması beklenirken, düşük nem oranına rağmen güneşin etkisiyle açık alanlarda uzun süre kalınmaması tavsiye ediliyor.

Uzmanlardan Sıcak Hava Uyarısı

Yetkililer; yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında bulunmamasını öneriyor. Bol sıvı tüketilmesi, açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.

Kahramanmaraş 5 Günlük Hava Durumu