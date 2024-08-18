Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan iki şahsın gece yarısı havaya rastgele ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Akçakoyunlu Mahallesi Şehit Evliya Efendi Caddesi'nde dün gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, B.A. (23) ve S.T. (25) isimli şahıslar ellerinde bulunan tüfeklerle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada caddede bulunan ve vardiyadan dönen N.T. (32), H.Ç. (32) ile marketten alışveriş yapan Y.E.Ç. (15) ve H.E. (12)'ye isabet etti.

Çevrede silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından B.A. ve S.T. kayıplara karışırken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.