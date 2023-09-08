Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalara jandarma, güvenlik korucuları ve etfaiye ekipleri de destek veriyor.

Yangına 10 arazöz, 4 su tankı 3 yer ekibi 5 helikopter 3 iş makinesi ve 100 personelle müdahale sürüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Şu ana kadar yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğünü anlatarak "Müdahalemiz devam ediyor. En kısa sürede kontrol altına almak istiyoruz." dedi.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Orman yangınının daha büyük alanı sıçramaması için tüm ekipler seferber olmuş durumda.