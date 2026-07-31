Kahramanmaraş'ta Cuma Namazı Saat Kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre Kahramanmaraş'ta 31 Temmuz 2026 Cuma namazı vakti 12.46 olarak açıklandı.

Camilerde cuma hutbesinin okunmasının ardından cemaat cuma namazını eda edecek.

Cuma Namazı Öncesi Camilerde Yoğunluk Bekleniyor

Yaz mevsimi ve hafta sonuna yaklaşılması nedeniyle kent genelindeki camilerde cuma namazı öncesinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Vatandaşların namaza erken gelerek saflarını almaları ve araçlarını trafik akışını engellemeyecek noktalara park etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıcak Havaya Karşı Uyarı

Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı gün içerisinde 40 derecenin üzerine çıkabilecek. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarıyor.

Cuma namazına gidecek vatandaşların: