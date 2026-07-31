Kahramanmaraş'ta Sıcaklık 41 Dereceye Ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre Kahramanmaraş'ta hafta sonu bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürecek. Özellikle 31 Temmuz Cuma günü kentte en yüksek hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

Hafta sonu boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

3 Günlük Kahramanmaraş Hava Durumu

Meteoroloji verilerine göre kentte beklenen hava durumu şöyle:

31 Temmuz Cuma: En düşük 25°C , en yüksek 41°C

En düşük , en yüksek 1 Ağustos Cumartesi: En düşük 24°C , en yüksek 39°C

En düşük , en yüksek 2 Ağustos Pazar: En düşük 25°C, en yüksek 38°C

Hafta sonu boyunca yağış beklenmezken, güneşli hava etkisini sürdürecek.

Kahramanmaraş'ta özellikle cuma günü nem oranının yüzde 12 seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor. Uzmanlara göre düşük nem ve yüksek sıcaklığın bir araya gelmesi, sıcak çarpması riskini artırıyor.

31 Temmuz Cuma:

1 Ağustos Cumartesi:

2 Ağustos Pazar:

Türkiye Genelinde Hava Nasıl Olacak?

Türkiye genelinde hafta sonu sıcak hava etkisini korurken bazı bölgelerde farklı hava olayları görülecek.

Marmara ve Ege'de kuzey yönlü kuvvetli rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşması beklenirken, Karadeniz'in kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise hafta sonunun en sıcak noktası olacak. Diyarbakır çevresinde termometrelerin 43 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Meteoroloji uzmanları; yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyor.

Ayrıca sıcak hava nedeniyle orman yangını riskinin de arttığına dikkat çekilerek, açık alanlarda ateş yakılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiği hatırlatıldı.