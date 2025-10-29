Kutlamalar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Programa; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kent protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları ekiplerinin ise renkli gösteriler sunduğu törende, Cumhuriyet’in 102. yılına yakışır bir atmosfer yaşandı.

Törende konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, Cumhuriyet’in millet iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu belirterek, “Cumhuriyet, yüzyıllardır özgürlük aşkıyla yoğrulmuş bir milletin kendi kaderine yön verme iradesinin adıdır. Bu emaneti sonsuza kadar yaşatmak hepimizin görevidir.” ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca İl Jandarma Komutanlığı komando birliği, silahlı gösterisiyle izleyenlerden büyük alkış aldı.

Renkli görüntülere sahne olan kutlama programı, geçit töreniyle sona erdi. Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet’in 102. yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı.