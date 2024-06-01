Ülkenin Dört Bir Tarafında Olduğu Gibi Kahramanmaraş’ta Da Sıfır Atık Seferberliği Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Sıfır Atık Projesi Dâhilinde Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezinde Kursiyerler Tarafından Hazırlanan Sıfır Atıklardan Oluşan Malzemelerden Sıfır Atık Sergisi Açıldı.

Sergiye, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Yöneticileri, İl Ve İlçe Mem İş Güvenliği Çalışanları, Öğretmenler Ve Kursiyerler Katıldı.

Yapılan Sergi Açılışının Ardından Sergilenen Eserler İncelendi Eser Sahipleri Ürünleri Hakkında Bilgiler Verdi.