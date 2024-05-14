163. OTSBAY Bayar Bayramı Göksun Ortatepe Köyü'nde bir dizi etkinliklerle kutlandı.

Binlerce yıllık tarihi olan Dağıstan'da kutlanan ve 163 yıldır devam ettirilen Dağıstan kökenli vatandaşlarımızın geleneklerine bağlılık gösterdiği bahar bayramı etkinliklerinde yörede yetişen mahsullerden oluşan karma tohum, dualar eşliğinde toprağa serpildi.

Toprağın sürülmesi ile bereketli bir yıl olması dualarıyla yeni ürün yılına başlanmış oldu.

Şenliklere Dağıstan'dan Dağıstan Devlet Sanatçısı Abdullah Megomedmirzav, Dağıstan milletvekilleri akademisyen ve STK başkanlarından oluşan 30 misafir katıldı.

Etkinlikte tohum ekiminden sonra saf kan atlarla dörtnal yarışı yapıldı dereceye giren Baş konuş Yayla Tesisi ve Kahramanmaraş Atlı Binicilik Spor Kulübü binicileri kupa ile ödüllendirildi.

Ayrıca atlı güreş, atlı kılıç kalkan gösterisi, rahvan yarışları, geleneksel Okçuluk ve güreş gösterilerinin de yapıldığı etkinlik mahsullerde bereket temennisiyle sonlandırıldı.