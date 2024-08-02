İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son 3 gündür 26 ilde gerçekleştirilen “GÜRZ-4” operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne yönelik kapsamlı bir mücadele yürütüldüğünü duyurdu.

Operasyonlar kapsamında, Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova illerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 99 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, teröristlere göz açtırmayacaklarını ve mücadelelerinin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların dua ve desteklerinin önemine dikkat çekti.

Ayrıca, operasyonları gerçekleştiren Kahraman polis ekiplerine teşekkür ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin" temennisinde bulundu. Milletin güvenliği için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi.