Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, AFAD, KSÜ ve İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğiyle anlamlı bir etkinlik daha hayata geçiriliyor. 17 Ağustos Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Deprem’ konulu panel düzenlenecek. Uzman isimlerin konuk olacağı programda, kentte deprem bilinci oluşturmak, deprem risk faktörleri ve risklere ilişkin tedbirler masaya yatırılacak. Saat 15.00’te başlayacak etkinlikte; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran ve KSÜ Deprem Araştırma ve Risk Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Gör. Alican Kop konuşmacı olarak yer alacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm vatandaşların etkinliğe davetli olduğu belirtildi.