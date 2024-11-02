Bu kapsamda, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 2. Lig 1. Hafta maçında Kahramanmaraş Tekstil Spor Kulübü ve Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Maç boyunca her iki takım da üstün performans sergilerken, seyirciler de heyecanlı anlara tanıklık etti.

Kahramanmaraş halkının yoğun ilgi gösterdiği bu mücadele, depremlerden etkilenen kentte moral ve motivasyonun yükseltilmesi adına önemli bir etkinlik olarak öne çıktı.

Maç sonunda her iki takım oyuncuları, gösterdikleri centilmenlikle izleyicilerden alkış toplarken Kahramanmaraş Tekstil Spor Kulübü 26, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü ise 31’lik skorla maçı tamamladı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen sportif etkinliklerin, toplumsal dayanışmayı güçlendirerek kent sakinlerine moral sağlaması amaçlanıyor.