KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği Melike Hanım Apartmanı'na ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.B'nin katılmadığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık S.O, önceki savunmalarını tekrar ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık S.O'nun cezalandırılmasına ve mevcut halinin devamına, tutuksuz sanık A.B'nin ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.