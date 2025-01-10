KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 kişinin ölümüne, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Kurt ile başka dosyadan tutuklu Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Tutuksuz sanık Metin K, Berra E. ile taraf avukatları ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Tutuksuz sanık Berra E, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beratini istedi.

Tutuklu sanık Çetin Kurt ise savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti.

Sanık Tepebaşı da binayla bir ilgisinin olmadığını savunarak, "Bilirkişi raporunu görmedim, görsem de anlamıyorum. Ben inşaattan da anlamam, öğretmenim, suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanık Çetin Kurt'un yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı'nın tutuklanmasına, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.