KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, mezarlıkları ziyaret ediyor.
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Kentteki afette yakınlarını kaybedenler, erken saatlerden itibaren ellerindeki çiçeklerle Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gelemeye başladı.
Mezar taşlarını yıkayan bazı ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyarette bazı aileler gözyaşı döktü.
Çeşitli kurum personeli ve sivil toplum kuruluşları gönüllüleri, mezarlıktaki vatandaşlara ikramlarda bulundu.
Kaynak: aa