Etkinlik kapsamında, 250 depremzede çocuk, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sünnet oldu. AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, ile Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül hastanede sünnet olan çocukları ve ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci burada yaptığı açıklamada, etkinliğin, 4 ilde planlandığını ve ilk ayağının Kahramanmaraş olduğunu ifade etti.

Milletvekili Dr. Tuba Köksal ise, sünnet ettirilen çocukların aynı zamanda sağlık taramasından da geçirildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’ de Sosyal Politikalar Başkanlığına teşekkür ederek hem çocuklarımız hem de aileleri için önemli ve güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Sünnet olan çocukları ziyaret eden protokol üyeleri, çeşitli hediyeler verdi.