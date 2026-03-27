6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Kahramanmaraş’ta, şehir merkezini dönüştürecek önemli projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Arasa Otoparkı’nın bulunduğu alanda başlatılan çalışmalarla birlikte bölgede büyük bir dönüşüm süreci başladı.

İlk etapta mevcut otoparkın yıkımına başlanırken, iş makineleriyle sürdürülen çalışmaların ardından alanda yeni yapılaşma sürecine geçilecek.

Arasa Bölgesinde Büyük Dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, modern ve güvenli bir ticaret merkezi inşa edilecek.

Arasa Ticaret Merkezi adıyla hayata geçirilecek projede, toplam 396 iş yeri yer alacak. Yeni iş yerlerinin, deprem öncesinde bölgede faaliyet gösteren esnafa tahsis edilmesi planlanıyor.

Bu adımın, şehir merkezindeki ticari hareketliliği yeniden canlandırması bekleniyor.

Otopark Sorununa Kalıcı Çözüm

Proje yalnızca ticaret alanıyla sınırlı kalmayacak. Yeni yapılacak merkezin altında 762 araç kapasiteli geniş bir yer altı otoparkı da inşa edilecek.

Artan araç yoğunluğuyla birlikte şehir merkezinde yaşanan park sorununun bu proje ile önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik ve park sıkıntısına kalıcı çözüm sunulacak.

Şehrin Çehresi Değişiyor

Yeni ticaret merkezi, sadece ekonomik değil aynı zamanda estetik açıdan da şehir merkezine değer katacak.

Depreme dayanıklı, modern ve düzenli bir yapılaşma anlayışıyla inşa edilecek proje, Kahramanmaraş’ın yeniden yapılanma sürecinin en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Arasa Otoparkı alanında başlatılan dönüşüm projesi, Kahramanmaraş’ın ticari ve sosyal hayatına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Hem esnafın yeniden iş hayatına kazandırılması hem de şehir içi ulaşım ve park sorunlarının çözülmesi açısından proje, kent için kritik bir yatırım olarak görülüyor.