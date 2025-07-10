Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra ters döndü. Kaza, çevrede paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 46 FP 344 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halindeki araçlara çarparak takla attı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.